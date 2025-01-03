Bafra\'da Regaip Kandili Programı

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Samsun'un Bafra ilçesinde gençlik merkezinde Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Program kapsamında, Kur'an-ı Kerim tilaveti, sohbet ve dua edildi.

Bafra Gençlik Merkezine gelen gençlere ve ailelere ikramda bulunuldu, Bafra Belediye Başkanlığınca kandil simiti dağıtıldı.

Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, üç ayların başlangıcı, rahmet ve mağfiret gecesi olan Regaip Kandili'nde gençlerle dua ettiklerini anlatarak, "Rabb'im kandilimizi tüm ümmeti Muhammed için hayırlara vesile eylesin." dedi.