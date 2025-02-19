Bafra\'da Silah ve Narkotik Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde, silah kaçakçılığı ve narkotik operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ve uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 mahallede çalışma yürüttü.
Şeyhulaş Mahallesi'nde Y.A'nın (68) ikameti ile Düzköy Mahallesi'nde A.G.A'ya ait (36) konteynerde arama yapan ekipler, 3 gram kokain, 39 gram esrar, 2 ruhsatsız av tüfeği, kurusıkı tabanca ve 21 fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemleri için jandarmaya götürüldü.
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