Samsun'un Bafra ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Fatih Mahallesi Özbek Sokak'ta, A.D. (22) ile İ.Ç. (28) arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.D, tabancayla İ.Ç'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaçan zanlıyı arama çalışmaları sürdürülüyor.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Silahlı Kavga: 1 Yaralı - Son Dakika
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