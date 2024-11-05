Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bafra Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu satıcılarının yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Alparslan Mahallesi'nde N.A'nın evinde yaptıkları aramada 340 sentetik uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
Son Dakika › Güncel › Bafra'da Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?