Bafra\'da Uyuşturucu Operasyonu

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri bir zanlıyı takibe aldı.
Ekipler, operasyonda şüpheli E.D'nin (27) yönetimindeki aracı durdurdu.
Araçta yapılan aramada 120 mililitre sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü.
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