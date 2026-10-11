Bafra Gençlik Merkezi, Dünya Kız Çocukları Günü\'nde kız öğrencilere hediye dağıttı

Samsun'un Bafra ilçesinde "Dünya Kız Çocukları Günü" dolayısıyla Gençlik Merkezi Müdürlüğü tarafından etkinlik gerçekleştirildi.

Bafra Gençlik Merkezi Müdürlüğü ekipleri, "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında Kuşçular Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Programda hafızlık öğrencileri için labirent, parkur, akıl ve zeka oyunları ile ebru sanatı etkinlikleri düzenlendi.

Bafra Gençlik Merkezi gençlik liderleri ve usta öğreticileri tarafından kız öğrencilere Türk bayraklı bileklik, kitap ve kalem setleri hediye edildi, çikolata ikramında bulunuldu.

Etkinlikle ilgili açıklamada bulunan Gençlik Merkezi Müdürü Selim Erdoğan, "Çocuklarımızın hayallerini özgürce kurabildiği, kendilerine güvenle geleceğe yürüdüğü ve her alanda fırsat eşitliğine sahip olduğu bir dünya için çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Her çocuk özeldir, her hayal değerlidir." dedi.

Etkinliğe, usta öğreticiler ve Kuşçular Kur'an Kursu öğrencileri katıldı.