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Bağbozumunda Teknoloji Dönemi

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Adıyaman'da nostaljik bağbozumunda modern aletler kullanılarak ürün elde ediliyor.

01.10.2024 16:15
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Bağbozumunda teknolojik aletler kullanılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da Kerge adı verilen nostaljik bağbozumunda artık teknoloji kullanılıyor.

Eylül ayında bağlardan toplanan üzümlerin kaynatılıp pekmez, pestil ve sucuğun elde edildiği bağbozumu (Kerge) geleneğinde modern aletlerin kullanılması, büyük kolaylık sağlıyor. Adıyaman merkez köylerinden biri olan Gökçay (Karikan) Köyü'nde de devam ettirilen bu gelenek, çiftçilerden Kemal Demir'in girişimleri ile alınan üzüm sıkma makinesi ile sürdürüldü.

Köylüler sabahın erkan saatlerinde kalkarak bağlarda bulunan üzümleri toplayıp sandıklara yerleştiriyor. Daha sonra üzümler sıkılıp süzüldükten sonra elde edilen şire büyük bakır kazanlara koyulup kaynatılarak pekmez elde ediliyor. Ayrıca kış aylarının vaz geçilmezi olan pestil ve sucuk elde ediliyor. Köylerde yardımlaşma ile yapılan bağbozumunda kullanılan modern tarım aletleri, ailelerin tek başına bu geleneği sürdürmelerine de imkan tanıyor.

Ailesiyle birlikte bağbozumu kültürünü yaşatan Kemal Demir, tarım aletlerinden faydalanarak işi kolaylaştırmaya çalıştıklarını ifade etti. Demir, "Eskiden bu üzümleri torbalara konularak ezilmek suretiyle şire elde ediyorduk. Ben o günleri iyi hatırlıyorum. O gün ile şimdiyi karşılaştırdığımızda şimdi çok daha rahat. Esas geçim kaynağımız tütündür ama bağcılık da olmazsa olmazımız. Ekonomik olarak tatmin etmese bile biz bu kültürü yaşatmak zorundayız. Bu makineleri yapanlara teşekkür ediyorum. İşimizi oldukça kolaylaştırdı. Bu sene istediğimiz verimi alamasak ta şükrediyorum. Üzüm taneleri fazla büyümedi inşallah önümüzdeki yıllarda daha iyi bakım yaparak daha iyi ürün elde edebileceğiz" diye konuştu.

Bağbozumunda Teknoloji Dönemi
Kaynak: İHA

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