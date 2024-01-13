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Bağcılar Belediyesi Kar Yağışına Karşı Tedbir Aldı - Son Dakika
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Bağcılar Belediyesi Kar Yağışına Karşı Tedbir Aldı

Bağcılar Belediyesi, kentte etkili olması beklenen kar yağışına karşı önlemler aldı. Belediye ekipleri, 7/24 görev yapacak şekilde oluşturuldu. TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arterler, bağlantı yolları, kaldırımlar ve kamu kuruluşları başta olmak üzere birçok noktada önlem alındı. Ayrıca, 3 bin 250 ton tuz ve 1000 çuval tuz hazır bekletildi. Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, afetlere hazır olduklarını ve altyapı sistemi oluşturduklarını belirtti.

Bağcılar Belediyesi Kar Yağışına Karşı Tedbir Aldı
13.01.2024 - 14:51,  Güncelleme: 14:53
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Bağcılar Belediyesi, kentte aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir aldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ilgili birimler bünyesinde oluşturulan ekipler 7/24 esasıyla ilçede görev yapacak.

Bağcılar Afet Koordinasyon Merkezi'nin (BAKOM) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar kapsamında, TEM Otoyolu, Basın Ekspres Yolu, ana arterler, bağlantı yolları, yaya sirkülasyonunun fazla olduğu meydan ve caddelerin kaldırımları ve dik sokaklar ile kamu kuruluşları, camiler, okullar, sağlık ocakları, mahalle konakları, muhtarlıklar, otobüs durakları, üniversiteler ve hastane önlerinde önlem alındı.

Ayrıca, kar yağışı ve buzlanmalarda kullanılması için 3 bin 250 ton tuz hazır bekletilirken, acil durumlar için hazırlanan 1000 çuval tuz ise kamu kurumlarına teslim edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, BAKOM'da ilçenin tamamını koordine edebilecek bir altyapı sistemi oluşturduklarını belirtti.

Özdemir, 731 personel ve 131 araçla afetlere hazır şekilde ön çalışmaları tamamladıklarını aktararak, "Özellikle ana arterlerimizde, ana yollarımızda, camilerimizin etrafında, metro duraklarımızın ve otobüs duraklarımızın çevresinde, aynı zamanda kaldırımlarımızın da çok hızlı bir şekilde temizlenmesinin altyapısını oluşturduk. Evsiz ve sokakta yaşayan vatandaşlarımızın tespiti anlamında da Bağcılar Kaymakamlığı ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı'yla çalışmalarımızı yürütmüş olacağız. Sokak hayvanlarımızın da afet durumunda barınabilmesi ve beslenebilmesi adına ilgili müdürlüklerimiz planlamalarını gerçekleştirdi." ifadelerini kullandı. ???????

Kaynak: AA
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