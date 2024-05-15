Bağcılar'da Alacak Meselesi Nedeniyle Meslektaşını Vuran Taksici Tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bağcılar'da Alacak Meselesi Nedeniyle Meslektaşını Vuran Taksici Tutuklandı

Bağcılar\'da Alacak Meselesi Nedeniyle Meslektaşını Vuran Taksici Tutuklandı

Bağcılar'da yaşanan olayda, taksi şoförü Furkan G., alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan meslektaşı Gökhan G.'yi silahla vurarak öldürdü. Furkan G., cinayette kullandığı silahla polis merkezine giderek teslim oldu. GBT sonucunda Furkan G.'nin daha önce kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve iş yeri hırsızlığı suçlarından kaydı olduğu belirlendi. Furkan G., adliyeye sevk edildikten sonra 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

15.05.2024 17:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bağcılar'da, meslektaşını alacak meselesi nedeniyle vurduğu iddia edilen taksi şoförü tutuklandı.

Merkez Mahallesi Bağcılar Caddesi 462. Sokak'ta, 11 Mayıs'ta, taksi şoförü Furkan G. (28) aralarında alacak meselesi nedeniyle husumet bulunan Gökhan G'yi (35) silahla başından ve göğsünden vurdu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gökhan G, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Furkan G. ise cinayette kullandığı silahla Bağcılar Polis Merkezine giderek teslim oldu.

Genel Bilgi Taraması (GBT) yapılan Furkan G'nin "kasten yaralama", "görevi yaptırmamak için direnme", "iş yeri ve kurumdan hırsızlık" suçlarından kaydı olduğu belirlendi.

Furkan G, karakolda verdiği ifadesinde, meslektaşı Gökhan G. ile 8 ay önce ticari takside kullanmak için 450 bin liraya bir otomobil aldığını, yalnız aradan geçen süreye rağmen ne aracı ne de ücretini alamadığını ileri sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Furkan G, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Bu arada, taksi şoförünün meslektaşını silahla vurması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sokakta bir kişinin silahla vurulması ve ardından şüphelinin olay yerinden uzaklaşması yer aldı.

Kaynak: AA

Bağcılar, Güvenlik, Trafik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da Alacak Meselesi Nedeniyle Meslektaşını Vuran Taksici Tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


10:38 Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler Toptancının verdiği fiyatı beğenmeyince bir kamyon patlıcanı çöpe döktüler
10:09 Emniyeti sarsan sorular Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı Emniyeti sarsan sorular! Ev hapsindeki gizli tanık M7 nasıl yurt dışına kaçtı?
08:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış aday yüzünden kaybettik“ diyerek 2 ili işaret etti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yanlış aday yüzünden kaybettik" diyerek 2 ili işaret etti
07:57 AK Parti grubunda gergin anlar Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti AK Parti grubunda gergin anlar! Soylu soru soran muhabirin cep telefonuna müdahale etti
07:18 Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında 3 sivil ile 1 komiser daha gözaltına alındı
11:21 Taraftarın rüyası gerçek oluyor Anderson Talisca, Beşiktaş’a geri dönebilir Taraftarın rüyası gerçek oluyor! Anderson Talisca, Beşiktaş'a geri dönebilir
11:00 ABD’de satılık köy Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor ABD'de satılık köy! Tamamı için 213 milyon lira talep ediliyor
10:52 Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin iddia oranları belli oldu
10:46 DolarTL 32,22 seviyesinden işlem görüyor Dolar/TL 32,22 seviyesinden işlem görüyor
10:19 “Oy verir misiniz“ diye soruldu Ağıralioğlu’nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket "Oy verir misiniz?" diye soruldu! Ağıralioğlu'nu parti kurmaktan vazgeçirecek anket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.05.2024 11:30:55. #1.11#
SON DAKİKA: Bağcılar'da Alacak Meselesi Nedeniyle Meslektaşını Vuran Taksici Tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement