Bağcılar'da Altın Kesesi Çalındı - Son Dakika
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Bağcılar'da Altın Kesesi Çalındı

Bağcılar\'da Altın Kesesi Çalındı
16.07.2025 10:19
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Gümüş dükkanı sahibi altın kesesini düşürdü, şüpheli kayıt altına alındı. Mahmut şikayetçi olacak.

BAĞCILAR'da gümüş dükkanı işleten Sezer Mahmut, bankaya para yatırmaya gittiği sırada içerisinde 50 bin lira değerinde altın bulunan keseyi cebinden düşürdü. Keseyi bulan kişi ise altınları tek tek kontrol edip aldıktan sonra uzaklaştı. Şüphelinin altınlarla uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansırken, altınların sahibi Mahmut, "Hayat mücadelesi, zorla kazanıyoruz bunları. Altınlarımı getirsinler, yoksa şikayetçi olacağım" dedi.

Bağcılar'da gümüş dükkanı işleten Sezer Mahmut, bankaya para yatırmaya gittiği sırada cebindeki altın kesesini düşürdü. İçinde yaklaşık 50 bin lira değerinde altın bulunan keseyi yolda başka bir kişi buldu. Altınları bulan kişi ise, yanındaki kadınla kesedeki altınları kontrol ettikten sonra oradan uzaklaştı.

KESEYİ ALIP ALTINLARI SAYDIĞI ANLAR KAMERADA

Şüphelinin kesedeki altınları kontrol ettikten sonra uzaklaştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kameralarını inceleyen Mahmut, şüphelinin altınları getirmemesi halinde şikayetçi olacağını söyledi.

'DÜŞÜRDÜĞÜM BİR KESE ALTINI SAYARKEN GÖRDÜM'

Sezer Mahmut, "Saat 13.00 gibi bankaya para yatırmaya gittiğim zaman aracıma tekrar döndüğümde, cebimde bir kese altının olmadığını fark ettim. 50 metre kadar gittiğimde geri döndüm. Geri döndüğümde bankanın güvenlik görevlisi bana, bir kişinin aracımın yanında şüpheli hareketlerde bulunduğunu ve birkaç adım attıktan sonra geri dönüp, yerden bir şey aldığını söyledi. Dolayısıyla ben kamera kayıtlarını incelemeye aldığımda aynı kişinin düşürdüğüm bir kese altını saydığını gördüm. Kayıtlarda da zaten belli. Yanında eşi ve çocuğu vardı. Altınların değeri 45-50 bin lira civarı. Bulunmasını rica ediyorum. Karakola gidip şikayette bulunacağım. Yüz tanıma sistemiyle, şüphelinin yakalanabileceğini düşünüyorum. Bu kişilerin zaten kaydettiğim kamera kayıtlarında yüzleri, kimlikleri açık bir şekilde belli. Altınlarımı getirsinler. Çünkü emekle alınan bir şey. Hayat mücadelesi, zorla kazanıyoruz bunları. ya da şikayetçi olacağım. Lütfen altınları getirsinler" dedi.

Kaynak: DHA

Bağcılar, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, Kurban, Güncel, Gümüş, Son Dakika

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