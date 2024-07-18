Bağcılar'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika
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Bağcılar'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi

Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan Ali Sayan hakkında 'üst soydan kadına karşı kasten öldürme' ve 'genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istendi. Sanığın akli dengesinin yerinde olduğu Adli Tıp Kurumu raporuyla belirlendi. Duruşma ertelendi.

18.07.2024 11:37
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Bağcılar'da annesini öldürdüğü gerekçesiyle yargılanan sanık Ali Sayan hakkında "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapis istendi.

Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ali Sayan, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını temsilen bir avukat hazır bulundu.

Adli Tıp Kurumundan gelen raporda, sanık Ali Sayan'ın akli dengesinin yerinde olduğu belirtildi.

Duruşmada, cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, sanık Sayan'ın "üst soydan kadına karşı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Sanık Ali Sayan savunmasında, Adli Tıp Kurumunun raporunu beklediğini, rapora ve mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını söyledi.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Bağcılar'da 25 Eylül 2022'de maktul Havva Sayan'ın vücudunda 13 kesici ve delici alet yaralaması tespit edildiği, bunlardan 8'inin öldürücü nitelikte olduğu kaydediliyor.

Sanık Ali Sayan'ın kesici ve delici alet kullanarak annesini en az 13 kez yaraladığına yer verilen iddianamede, maktulün sanığın eylemleri sonucu öldüğü vurgulanıyor.

İddianamede sanık Ali Sayan'ın "canavarca hisle veya eziyet çektirerek üst soydan akrabayı kasten öldürme" ve "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ve 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

Kaynak: AA

Adli Tıp Kurumu, Bağcılar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bağcılar'da annesini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istendi - Son Dakika

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