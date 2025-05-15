Bağcılar'da Buhar Kazanı Patladı

BAĞCILAR'DA BUHAR KAZANI PATLADI: 1 YARALI/ Buhar kazanının patlama anı kamerada

Özgür EREN- Ahmet YEŞİLMEN/ BAĞCILAR'da ütü paket atölyesinin buhar kazanının patlaması sonucu 1 kişi yaralanırken, 3 iş yeri ve çok sayıda araçta hasar oluştu.

Merkez Mahallesi 708. Sokak'taki ütü paket atölyesinin buhar kazanı saat 11.30 sıralarında patladı. Kazan havaya fırlayıp 1 sokak uzaktaki park halindeki araçların üzerine düştü. Patlamayla 3 iş yeri ve çok sayıda araçta hasar oluşurken oto yıkamada çalışan 1 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı bir kişi ambulans ile hastaneye götürülürken sokak yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri de patlama olan yerde ve çevresinde incelemelerde bulundu. Hastaneye kaldırılan yaralanın durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan kazan çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

PATLAMA ANI KAMERADA

ütü paket atölyesinin buhar kazanının patladığı anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kazanın parçalarının havaya fırlayıp bir sokak uzaktaki park halindeki araçların üzerine düştüğü anlar yer aldı.