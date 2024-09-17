Bağcılar\'da İş Makinesi Kaza Yaptı

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BAĞCILAR'da çalışma yapan iş makinesi geri manevra yaptığı sırada yolda seyir halinde olan araca çarptı. Kazada şans eseri ölen ayda yaralanan olmazken kaza anı başka bir aracın kamerasına yansıdı.

Kaza, Bağlar Mahallesi Osman Paşa Caddesinde 14 Eylül Cumartesi günü öğlen saatlerinde meydana geldi. Belediye ekiplerinin yolda çalışma yaptığı sırada operatör, iş makinesini geriye doğru sürmeye başladı. İş makinesini kontrolsüz bir şekilde hareket ettiren operatör ara sokaktan caddeye çıktığı sırada caddede seyir halinde olan hafif ticari araca araca çarptı. Kazada ölen yada yaralanan olmazken kaza anı ise başka bir otomobilin araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.