Bağcılar'da, yaklaşık 1000 gönüllünün katıldığı "Kapıdan Sandığa Seçim Hattı" projesinin tanıtımı yapıldı.
Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, İnönü Mahallesi Mehmet Akif Bulvarı'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne büyük oranda katılım beklediğini söyledi.
Bağcılar'da vatandaşların 28 Mayıs 2023'teki Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına yüzde 87,68'lik bir katılım sağladığını belirten Özdemir, "Yüzde 11'in üzerinde vatandaşımız da sandığa gidememiş ya da gitmemişti. Şu anda burada sivil bir oluşum var. Arkadaşlarımız vatandaşlarımızın büyük oranda sandığa gitmesi için bir irade ortaya koydu." diye konuştu.
Özdemir, engelli, yaşlı ve hasta kişilerin de seçim günü sandığa gidebilmesi için büyük bir çalışma yürütüldüğü ifade ederek emeği geçenlere teşekkür etti.
İlçenin tüm unsurlarıyla sürece destek vermesinin önemine değinen Özdemir, "Teşkilatımızla, vatandaşlarımızla, sivil toplum kuruluşlarımızla, iş dünyamızın temsilcileriyle bir olup gümbür gümbür gelen bir Bağcılar var diyoruz." ifadesini kullandı.
Özdemir, vatandaşların talepleri doğrultusunda "Kapıdan Sandığa Seçim Hattı" platformu oluşturulduğunu dile getirerek, platformun isimleri toplamaya başladığını ve 1000'e yakın kişinin araçlarıyla gönüllü olduğunu kaydetti.
Bu sayının seçime kadar daha da artacağını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:
"Vatandaşlardan da platforma talepler gelmeye başladı. Bugün itibarıyla telefon numaraları da iletilecek. O numaralara yapılan her çağrıya platformdaki arkadaşlarımız cevap verip seçim günü sabahtan akşama kadar kaç vatandaşımızın sandığa gidebilmesi noktasında talebi varsa hepsini tek tek götürecek."
Konuşmanın ardından Özdemir ve beraberindekiler alandaki araçları gezdi.
Son Dakika › Güncel › Bağcılar'da Kapıdan Sandığa Seçim Hattı projesi tanıtıldı - Son Dakika
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