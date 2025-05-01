Bağcılar'da Kayıp Para ve Telefon Bulundu - Son Dakika
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Bağcılar'da Kayıp Para ve Telefon Bulundu

Bağcılar\'da Kayıp Para ve Telefon Bulundu

Temizlik ekipleri, çöp konteynerine atılan 5 bin liralık çantayı tonlarca çöp arasında buldu.

01.05.2025 14:06
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Bağcılar'da, içerisinde 5 bin lira bulunan çantasını ve telefonunu yanlışlıkla çöp konteynerine atan kadının imdadına yetişen temizlik ekipleri, döküm sahasının bulunduğu tesiste tonlarca çöp içinde çantayı bulmayı başardı.

İlçede ikamet eden Özgül Kaya, içerisinde 5 bin lira olan çantasını ve cep telefonunun bulunduğu poşeti, çöplerle birlikte yanlışlıkla konteynere attı.

Bir süre sonra durumu fark eden Kaya, belediye ekiplerinin çöpleri götürdüğünü fark etti.

Bunun üzerine paniğe kapılan Kaya, hemen komşusundan yardım istedi.

Kaya ile komşusu, Bağcılar Belediyesini telefonla arayıp, durumu yetkililere anlattı.

Bağcılar Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünün talimatıyla İSTOÇ'un yakınında bulunan, döküm sahasının da yer aldığı tesiste tonlarca çöpün içinde çanta aranmaya başladı.

Ekipler, içerisinde 5 bin lira bulunan çanta ve poşet içindeki telefonu bularak, kadına teslim etti.

Belediye ekiplerinin özverili çalışmalarını yerinde takip eden Kaya, kayıplarının bulunması üzerine büyük bir mutluluk yaşadı.

Erken müdahalede vatandaşlar kayıplarını bulabilir

Özgül Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telaş nedeniyle çöple beraber elindeki çantayı da buraya bıraktığını anlattı.

Durumu fark edip, yardım istediği komşusunun hemen Bağcılar Belediyesini aradığını dile getiren Kaya,"Temizlik işçilerinin sayesinde çantamı bulduk. Eksiğim yok. Telefonum da çalışıyor. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Bağcılar Belediyesi Çöp Aktarma Merkezinde vardiya amirliği yapan Gökhan Yılmaz ise vatandaştan kıymetli eşyasını kaybettiğine ilişkin bilgi gelince ekiplerini hemen seferber ettiğini söyledi.

Bölgede çalışan çöp aracını hemen merkeze çağırdıklarını aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

"Orada çalışan ekiplerimizle birlikte hızlı bir şekilde vatandaşımızın kaybettiği kıymetli eşyasını arkadaşlarımızın büyük mücadelesiyle bulup vatandaşımıza teslim ettik. Bu gibi durumlar yaşanabiliyor. Daha önce başımıza geldi. Yakın zamanda yine bir vatandaşımızın kaybettiği yaklaşık 600 bin liralık çeki, vatandaşımızın bize erken dönüşü sonrasında erken müdahalemizle bulduk. Başka bir olayda yine yanlışlıkla 100 bin liranın çöp arabasının içerisinde olduğunu tespit ettik. Onu da teslim ettik."

Yılmaz, bu gibi durumları yaşayanların hızlıca belediyenin çağrı merkeziyle irtibat kurmasını isteyerek, erken müdahalede vatandaşların mağduriyet yaşamayacağını belirtti.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde de çalışmaktan gurur duyduklarını anlatan Yılmaz, "Bütün işçilerimizin 1 Mayıs'ı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Tesisteki tonlarca çöpün arasından çantayı bulan temizlik görevlisi Burak Şimşek de vatandaşın ihbarı üzerine kayıp eşyayı bulduklarını söyledi.

Şimşek, içerisinde 5 bin lira olan çantayı ve telefonunu sahibine teslim ettiklerini belirterek, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Bağcılar, Belediye, 3-sayfa, Ekonomi, Güncel, Yaşam, Son Dakika

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