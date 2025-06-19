Bağımlılıkla Mücadele Eğitimi Verildi

Yeşilay Samsun Şubesi tarafından koruma altındaki çocuklara bağımlılıkla ilgili eğitim verildi.

26 Haziran Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki çocuk evlerinde koruma altında olan çocuklara tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili bilgi aktarıldı.

Eğitim, gençlik komisyonu üyesi ve Türkiye Bağımlılıkla Mücadele formatörü Sıla Zengin tarafından gerçekleştirildi.

Zengin, bağımlılık ile ilgili genç yaşta bilinçlenmek gerektiğini belirterek, küçük yaşlarda bağımlılığa dikkat etmek gerektiğini vurguladı.

Zengin, "Eğitim küçük yaşta başlar, bu kapsamda küçük yaşta başlayan eğitimlerle farkındalığı artırarak bağımlılığa yakalanmamaları için bilgilendirme yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Eğitim sonunda Genç Yeşilay Samsun Şubesi Gençlik Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Hacer Avcı ve şube sorumlusu Ceyda Taşdemir tarafından Yeşilay ve YEDAM hizmetleri ile ilgili bilgilendirme yapıldı.