Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Sakarya'da - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Sakarya'da

Sakarya'da bağımlılıkla mücadele için kurumlar bir araya geldi, değerlendirmeler yapıldı.

29.04.2025 17:00
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Sakarya'da "Bağımlılıkla Mücadele Vaka Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğü koordinasyonunda Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde (YEDAM) gerçekleştirilen toplantıya, Alkol ve Madde Tedavi Merkezi (AMATEM), Çocuk ve Ergen Madde Bağımlılığı Tedavi Merkezi (ÇEMATEM), Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi ve kamu kurumlarının temsilcileri katıldı.

Toplantıda, kurum temsilcileri ve kaynakların vakalara katkı sunabileceği geri dönüşler paylaşıldı, danışanlara sağlanabilecek katkılar üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Bölge ASKOM Toplantısı Sakarya'da gerçekleştirildi

Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Merkezi (ASKOM) 14. Bölge Toplantısı, Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü'nün organizasyonuyla düzenlendi.

Acil Sağlık Hizmetleri Birimince hazırlanan toplantıya, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Kayhan Özdemir, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Düzce İl Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, bölge sağlık yöneticileri ve hastane başhekimleri katıldı.

Sakarya, Kocaeli ve Düzce illerinde sunulan acil sağlık hizmetlerinin genel durumu ve iller arası hasta sevk süreçleri, hastane yatak kapasiteleri ve doluluk oranları ile sağlık tesisleri arasındaki işbirliklerinin görüşüldüğü toplantıda konuşan Özdemir, ASKOM toplantılarının önemine vurgu yaparak katılımcılara teşekkür etti.

Kentsel dönüşüm için vatandaşlara irtibat ofisi açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesinin kentsel dönüşüm projesi kapsamında gayrimenkul sahipleri için "Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi" açıldı.

Üç ayrı etaptan oluşacak dönüşüm çalışmaları kapsamında, 1. etap olan Tığcılar Mahallesinde arsa, daire, dükkan veya ofis nitelikli taşınmazı bulunan hak sahipleri, taşınmazlarına ilişkin tespit detaylarını içeren askı listelerine Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi karşısı Ticaret Merkezi'nin zemin katında açılan "Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi" aracılığıyla ulaşabilecek.

Vatandaşlar askı sürecinde diledikleri bilgileri temin ederek tespitlerle ilgili itirazlarını dilekçeyle Büyükşehir'e ulaştırabilecek. 29 Nisan Salı itibariyle askıya çıkan listeler, 16 Mayıs Cuma'ya kadar vatandaşların bilgilerine sunulacak.

Büyükşehir Belediyesi, hak sahiplerini bilgilerini incelemek ve detaylı bilgi almak üzere Kentsel Dönüşüm İrtibat Ofisi'ne davet etti.

Başkan Alemdar, asfalt şantiyesini ziyaret etti

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Büyükşehir Belediyesi Asfalt Şantiyesi'ni ziyaret ederek yeni sezon çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Çalışanlarla kahvaltı yapan Alemdar, bu sene Sakarya'da kapsamlı asfalt çalışması yapılacağını belirtti.

Bu sene 2024'te yapılan çalışmaların üzerinde hedef belirlediklerini aktaran Alemdar, "Geçen yıl 251 bin ton asfalt ile 122 kilometre yolumuzu tamamladık. Şehir genelinde bu yıl kapsamlı asfalt çalışması yapacağız. Bu yıl hedefimiz, geçen yılın üzerinde asfaltı yollarımızla buluşturmak." ifadelerini kullandı.

İş güvenliğine de önem verdiklerini vurgulayarak çalışanlara kolaylıklar dileyen Alemdar, Trafik Şube Müdürlüğü, Makine İkmal Birimi, Taşınır Kayıt Deposu ve Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığını da ziyaret etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı Sakarya'da - Son Dakika

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