Bağımlılıkla Mücadelede 1,6 Milyon Kişiye Eğitim - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadelede 1,6 Milyon Kişiye Eğitim

Aile Bakanlığı ve Yeşilay işbirliğiyle 10 yılda 1,6 milyon kişiye bağımlılıkla mücadele eğitimi verildi.

30.12.2024 11:48
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Eğitim Programı (AEP) ve "sağlıklı yarınlar" için Yeşilay işbirliğinde verilen Türkiye Bağımlılıkla Mücadele (TBM) eğitimleri kapsamında 10 yılda 1,6 milyon kişiye ulaşıldı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Bakanlık çocuklar ve gençlerin sağlıklı gelişimini engelleyen her türlü bağımlılığa karşı birçok çalışma yürütüyor.

Bu kapsamda Bakanlık AEP ile Yeşilay işbirliğindeki TBM kapsamında, "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" eğitimleri düzenliyor.

TBM eğitimleri ile madde, tütün, alkol, kumar ve teknoloji bağımlılığıyla mücadele, AEP ile de madde bağımlılığıyla mücadele alanında farkındalık eğitimleri veriliyor.

Bağımlılıkla mücadelede farkındalık eğitimlerinden, bireyler, aileler, kurum bakımında bulunan 15 yaş ve üstü çocuklar faydalanabiliyor.

Uzman personel 81 ilde eğitimden geçirildi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Aile Eğitim Programı eğitimleri ve "sağlıklı yarınlar" için Yeşilay işbirliğindeki Türkiye Bağımlılıkla Mücadele kapsamında verilen "Madde Kullanım Riski ve Madde Bağımlılığından Korunma" farkındalık eğitimleri kapsamında, 2014'ten itibaren 1,6 milyon kişiye ulaşıldı.

Öte yandan, bu ay bağımlılıkla mücadele alanındaki yeni hizmet modeli Sosyal Uyum Süreci Danışmanlığı kapsamında, 18 yaş üzeri bireylere, ailelerine ve yakınlarına sosyal uyum süreçlerinde ihtiyaç duydukları rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin tek çatı altında sunulması kapsamında görev alacak uzman personele yönelik eğitimler verildi.

81 ilde bağımlılık alanında görev alan uzman personel, dijital mahremiyet, teknoloji, kumar, alkol, tütün ve madde bağımlılığıyla ilgili konularda eğitimden geçirildi.

Bağımlılık konusunda destek almak ve eğitimlere katılmak isteyenler, bulundukları ildeki Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne veya en yakın Sosyal Hizmet Merkezi'ne (SHM) başvurabiliyor.

Kaynak: AA

Aile Bakanlığı, Türkiye, Eğitim, Sağlık, Güncel, Son Dakika

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