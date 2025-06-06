Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Bir Başlangıç - Son Dakika
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Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Bir Başlangıç

Bağımlılıkla Mücadelede Yeni Bir Başlangıç
06.06.2025 11:12
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C.K., Yeşilay Danışmanlık Merkezi sayesinde 7,5 aydır alkol ve uyuşturucu kullanmıyor.

Çanakkale'de uzun yıllar alkol ve uyuşturucu madde kullanan kişi, bağımlılıktan kurtulmak için aradığı Yeşilay Danışmanlık Merkezi (YEDAM) sayesinde hayatına yeni bir sayfa açtı.

Çocuk yaşlardan itibaren alkol ve uyuşturucu kullanımına başlayan C.K. (44), bağımlılıkları yüzünden ruhsal, fiziksel ve ailevi problemler yaşadı.

Olumsuzlukları hayatından çıkarmak ve yeni bir yaşama başlamak için psikolojik destek almak isteyen C.K, 3 yıl önce hastanelerdeki psikologlara başvurdu.

Daha sonra 115 numaralı danışma hattını arayarak YEDAM ile tanışan C.K, buradaki tedavi sürecinin ardından yeni bir hayata adım attı.

C.K, AA muhabirine, 7,5 aydır alkol ve uyuşturucu kullanmadığını, YEDAM'daki tedavisinin devam ettiğini söyledi.

Kendisinin bir bağımlı olduğunu ancak bunu söylemenin çok kolay olmadığını vurgulayan C.K, "Ortalama 24 yıl kullanım evrem oldu. Bu evreler biraz zordu. Farkındalık son yıllarda artmıştı. Kendimi durduramadığım, durdurmaya engel olamadığım birçok yıl geçti. Şu an ortalama 7,5 aydır temizim. YEDAM sayesinde ruh ve zihin hali değiştiren hiçbir maddeyi kullanmıyorum bugün." dedi.

C.K, Yeşilay ile tanışma sürecine de değinerek, şöyle konuştu:

"Yeşilay sürecim 115 numaralı hattı aramam ile başladı. Telefonla genel merkezi aradım, yardım istedim. Telefonla destek aldım. 2 gün sonrasında Çanakkale YEDAM'dan bana randevu oluşturuldu. Buraya gelmem de çok kolay olmadı, yani küçük çevrede yaşıyorsunuz. Gizlilik politikasını bilmiyorsunuz işin içerisine girmeden. O gün çok zorlanmıştım."

O gün kendisine geri adım attırmayan düşüncelerinin bunu başarmasına neden olduğunu aktaran C.K, şöyle devam etti:

"Ben bunu yapmayı başardım, eyleme dökebildim. O günden sonrasında YEDAM görüşmelerine düzenli olarak her hafta, önce psikolog, sonrasında da sosyal hizmet uzmanımla yaptım ve istekli olarak geldim. Çünkü bundan kurtulmayı istiyorum. Akabinde atölye çalışmaları başladı. Sosyal hizmet uzmanım atölyeye yönlendirdi ve burada değişik el becerilerim olduğunun farkındalığını yaşadım. Şu an kendi hayatımda yani özelimde farklı bir el sanatları kursuna gidiyorum. Ben bu zamana kadar böyle bir tecrübe edinmemiştim."

"Ben buraya geldiğimde diyalog kuramıyordum"

C.K, alkol ve madde bağımlılığına küçük yaşta yaşadıklarından dolayı başladığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Yaşadıklarımı kimseye söyleyemiyordum. Bunu kimseyle paylaşamamak çok zordu. Onun verdiği ağır bir yük. O yükü taşıyorsunuz omzunuzda. Hele çocuksunuz, 8 yaşındaki bir çocuğun aklı neye erer ki? Tabii süreç sonrasında ergenlik aklıyla daha böyle hırçınlaşıyor insanlar, daha da böyle umarsız, tutarsız davranmaya başlıyor. Evet, bunu bir kaçış noktası olarak görmüştüm, bir sığınacak bir liman gibi adeta. Tabii ki arkadaş çevresi de çok büyük etken buna. Yani çevrenizde kullanılan arkadaşlığınız varsa sizin de buna meyliniz çok daha fazla olabiliyor."

Bağımlılıktan kurtulduğu için duyduğu mutluluğu dile getiren C.K, "Ben buraya geldiğimde diyalog kuramıyordum. Benim psikoloğum ve sosyal hizmet uzmanımla diyaloğum aylar geçtikçe açılmaya başladı." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

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