Bahadın'da Deve Kuşu Çiftliği - Son Dakika
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Bahadın'da Deve Kuşu Çiftliği

16.07.2025 13:47
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Güner Öztürk'ün çiftliği, birçok hayvana ev sahipliği yapıyor. Deve kuşlarına yoğun ilgi var.

Yozgat'ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde yaşayan kafe işletmecisi Güner Öztürk, kurduğu küçük çiftlikte deve kuşu, köpek, at, inek, su kaplumbağası ve kedi gibi birçok hayvan besliyor.

Öztürk, AA muhabirine, hayvanlarının bakımını veteriner gözetiminde düzenli olarak yaptığını söyledi.

Özellikle hafta sonları deve kuşlarını görmek için çok sayıda ziyaretçinin çiftliğine geldiğini anlatan Öztürk, bundan memnun olduğunu ifade etti.

Hayvanlara çocukluğundan beri ilgi duyduğunu anlatan Öztürk, "Özellikle çocukların hayvanlarla büyümesi, onların gelişimine katkı sağlıyor. Hayvan sevgisinin küçük yaşta kazandırılması önemli." dedi.

Ziyaretçilerin hayvanlarla fotoğraf çektirdiğini kaydeden Öztürk, "Deve kuşları Sorgun ve Yozgat bölgesinden ilgi görüyor. Şu an 25 kişilik bir yumurta bekleme listemiz var. Yumurtlamaya başladıklarında bu kişilere yumurtaları ulaştıracağız. Deve kuşu sayısını artırmayı planlıyoruz." dedi.

Öztürk, çiftliğinde köpek, at, inek, su kaplumbağası ve kedi gibi farklı birçok hayvanın bulunduğunu, bazılarını ticari, bazılarını ise tamamen hobi amaçlı beslediğini belirtti.

Uzun vadede hayvanat bahçesi kurmak istediklerini aktaran Öztürk, şunları kaydetti:

"Yozgat'ta, belediye ve Valilik destekli bir hayvanat bahçesi kurmak istiyoruz. Ancak bu işin prosedürleri oldukça ağır. Yine de deve kuşlarına gösterilen ilgi bizi bu yöne teşvik ediyor. İnsanlar görmek istiyor, telefonlarımız susmuyor desek yeridir. Bu nedenle hayvanat bahçesi fikrini ilerleyen dönemde ciddi şekilde değerlendirmek istiyoruz."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bahadın'da Deve Kuşu Çiftliği - Son Dakika

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