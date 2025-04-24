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Bahar Ebe’nin Fedakar Hizmetleri

Bahar Ebe’nin Fedakar Hizmetleri

Muş'ta görevli ebe Bahar Pirinci, 7 köyde hamile kadınlar ve çocukların sağlık kontrolünü yapıyor.

24.04.2025 12:36
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Muş'un Malazgirt ilçesinde görevli ebe Bahar Pirinci, sorumluluk bölgesindeki 7 köy ve 1 mahalleyi sürekli dolaşarak hamile kadınların kontrollerini yapıyor, çocukların gelişim süreçlerini kontrol ediyor.

Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi'nde 7 yıldır görev yapan ebe Pirinci, kurumdaki çalışmalarının yanı sıra mahalle ve köylerdeki hamile ve yeni doğum yapan kadınların, bebeklerin ve çocukların durumuyla da yakından ilgileniyor.

Haftanın belirli günleri merkezde görevli doktorla kilometrelerce yol giderek sorumluluk bölgesindeki mahalle ve köyleri ziyaret eden Pirinci, hamile kadınlara bu süreçte yapmaları gerekenlerle ilgili bilgiler aktarıyor.

Yeni dünyaya gelen bebeklerin gelişimini kontrol eden, çocukların aşı takibini yapan Pirinci, güler yüzü ve samimiyetiyle yöre sakinlerinin sevgisini kazanıyor.

İlçeye 32 kilometre uzaklıktaki Aşağıkıcık köyüne giden Pirinci, burada kadınları gebelik süreciyle ilgili bilgilendirdi, çocukların kilo ve boy ölçümünü yaptı.

Pirinci, AA muhabirine, ilk görev yeri olan Malazgirt Aile Sağlığı Merkezi'nde vatandaşların sağlığı için çaba gösterdiğini söyledi.

Merkeze bağlı 7 köy ve 1 mahalleye hizmet verdiğini belirten Pirinci, şöyle konuştu:

"Haftanın belli günleri doktor ile mobil sağlık hizmetine çıkıyoruz. 7 köyde anne ve bebek sağlığı başta olmak üzere birçok konuda halkımıza destek oluyoruz. Kış, yağmur, çamur demeden bazen dağ yollarından, bazen de patika yollardan insanlara ulaşmak için elimizden geleni yapıyoruz. Köylere gittiğimde bebek ve çocuk aşılamaları, çocuk ve gebe gözlemleri, kan alma gibi rutin işlemlerin yanı sıra pansuman, enjeksiyon, tansiyon ölçümü gibi hizmetleri de yerinde sunuyoruz. İnsanlarla bire bir temas halindeyiz. Onların hayatına dokunuyoruz. Anne adaylarının endişelerini bir nebze olsun hafifletmek, bir annenin doğuma hazırlanma sürecine ve emzirme deneyimine eşlik etmek, bir bebeğin gelişimini, büyümesini görmek bizim için tarifsiz bir mutluluk."

"Bizi aileden biri gibi gördüler"

Bazen bir tansiyon ölçümüyle yaşlı birinin gülümsemesine şahit olmanın, hayır duasını almanın her şeyi unutturduğunu dile getiren Pirinci, şunları anlattı:

"Bunların her biri, bu mesleği sadece bir görev değil, bir gönül işi haline getiriyor. İlk zamanlar büyük şehirden gelip küçük bir ilçeye alışmak benim için zor bir süreçti ama buradaki insanların içtenliği, samimiyeti bizi güzel şekilde karşılamaları, çocukların yüzündeki gülümseme, bize sarılmaları buraya alışmamı kolaylaştırdı. İnsanlar bizi aileden biri gibi gördü. Yeri geliyor annemiz, babamızmış gibi sarılıyoruz. Yeri geliyor evlatlarıymışız gibi sevilip uğurlanıyoruz. İşte bu mesleğin en büyük ödülü de bu diye düşünüyorum. İyi ki bu insanların hayatına dokunuyorum ve iyi ki bu mesleği yapıyorum."

"Gebelik sürecinde sürekli yanımdaydı"

Köydeki kadınlardan Berfin Kaya da Bahar ebeyi 3 yıldır tanıdığını ve çok büyük desteğini gördüğünü belirtti.

Verilen hizmetlerden de çok memnun olduklarını anlatan Kaya, "Bahar ebeden çok memnunuz. Çocuğumuz rahatsız olduğunda ne zaman ararsak telefonumuzu açıyor. Allah ondan razı olsun. Her sıkıntımızı gideriyor. Köye kadar gelip bizi ve çocuklarımızı muayene ediyor. Güler yüzlü biri. Gebelik sürecinde sürekli yanımdaydı. Her zaman ilçeye gidebilme gibi bir imkanımız olmuyor. Onlar gelip bizi ziyaret ediyor. Sağlık ocağı ayağımıza kadar geliyor." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Güncel, Sağlık, Yaşam, Çocuk, Son Dakika

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