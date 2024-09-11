Candan Kardeşler Kara Para Davasında Yeniden Mahkemede - Son Dakika
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Candan Kardeşler Kara Para Davasında Yeniden Mahkemede

Candan Kardeşler Kara Para Davasında Yeniden Mahkemede

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Nihal Candan Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

11.09.2024 12:31
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Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ile Nihal Candan 'kara para aklama' ve 'suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla yargılandığı davada bugün yeniden hakim karşısına çıkacak. Nihal Candan Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi.

Sosyal medya fenomenleri Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek, 16 Kasım 2023'de 'Kara para aklama' ve 'Suç örgütüne üye olma' suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Cezaevinde 37 kiloya düşen Nihal Candan yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle tahliye edilmişti. Candan kardeşlerin de aralarında bulunduğu 22 sanık geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ikinci kez hakim karşısına çıkmıştı. Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti duruşmayı 11 Eylül Çarşamba'ya ertelemişti. Bugün Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edecek üçüncü duruşma için Nihal Candan Küçükçekmece Adliyesi'ne geldi. Candan, adliye girişinde kendisine yöneltilen soruları cevapsız bıraktı.

Kaynak: DHA

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