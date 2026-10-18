Bahattin Gülez, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini 92 oyla kazandı

Bahattin Gülez, Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini 92 oyla kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'ndeki 8. Olağan Genel Kurul'da Bahattin Gülez 92 oyla Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığına seçildi. Mevcut başkan Halil İbrahim Temiz 68 oy alırken Gülez, birlik mesajı verdi ve kazananın Eğitim-Bir-Sen ailesi olduğunu vurguladı.
Eğitim-Bir-Sen 1 Nolu Sivas Şube Başkanlığı seçimini Bahattin Gülez kazandı.
Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen 8. Olağan Genel Kurulu'nda Bahattin Gülez 92 oy alırken, mevcut başkan Halil İbrahim Temiz 68 oy aldı.
Gülez, burada yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kongrenin geride kaldığını ve artık kırgınlıkları bir kenara bıraktıklarını söyleyen Gülez, tüm üyelerle omuz omuza yürüyeceklerini belirtti.
Seçimin kaybedeninin olmadığını, kazananın Eğitim-Bir-Sen ailesi olduğunu vurgulayan Gülez, Sivas'ta sendikal mücadeleyi daha ileriye taşımak için birlik içinde çalışacaklarını ifade etti.
Kaynak: AA
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