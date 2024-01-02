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Bahçe ilçesinde mısır yüklü TIR yangını söndürüldü - Son Dakika
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Bahçe ilçesinde mısır yüklü TIR yangını söndürüldü

Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde seyir halindeyken alev alan mısır yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. TIR'ın dorsenin lastiklerindeki balataların ısınması sonucu çıkan yangın, kısa sürede dorseyi sardı. Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Bahçe ilçesinde mısır yüklü TIR yangını söndürüldü
02.01.2024 - 09:25,
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OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, seyir halindeyken alev alan mısır yüklü TIR'daki yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

E-90 Otoyolu'nda dün saat 23.30 sıralarında, Osmaniye yönüne giden 63 M 3554 06 plakalı mısır yüklü TIR, Bahçe ilçesinde gişe yakınlarına geldiğinde dorsenin lastiklerinde balataların ısınması sonucu dumanlar yükselmeye başladı. Sürücü aracını emniyet şeridine park ederek çekiciyi dorseden ayırarak 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, yardım istedi. Alevler kısa sürede dorseyi sardı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Bahçe Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında dorsede zarar oluştu.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bahçe ilçesinde mısır yüklü TIR yangını söndürüldü - Son Dakika
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