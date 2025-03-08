Bahçecik'te İftar Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bahçecik'te İftar Programı Düzenlendi

Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, Bahçecik Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında vatandaşlarla bir araya geldi. Ramazan ayının bereketi ve dayanışma ruhunu vurgulayan Kaya, mahalledeki iftarların devam edeceğini belirtti.

08.03.2025 11:22  Güncelleme: 12:21
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(TRABZON) - Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Kaya, iftar programları kapsamında Bahçecik Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

Ortahisar Belediyesi tarafından ramazanın manevi iklimini ve toplu iftar kültürünü yaşatmak amacıyla düzenlenen mahalle iftarları Bahçecik ile devam etti. Mehmet Akif Ersoy Cami yanında kurulan iftar alanına gelen Kaya, vatandaşların ramazan ayını kutladı.

İftar programına CHP Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Haluk Batmaz, CHP Gençlik Kolları MYK Üyesi Oğulcan Çavuşoğlu, Bahçecik Mahalle Muhtarı Sezayi Öztürk, Ortahisar Belediye Başkan Yardımcıları Cüneyit Zorlu ve Ernul Arslan, ORBEL Genel Müdürü Celal Akaç, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

Kaya, "Bu akşam da Bahçecik Mahallemizde, çok değerli hemşehrilerimle iftarda bir araya geldik, orucumuzu birlikte açtık. Ramazanın bereketini, dayanışma ve paylaşma ruhunu birlikte yaşadık. Sohbet ettik, dertleştik, hep birlikte keyifli vakit geçirdik. İftar programımıza katılan bütün hemşerilerime teşekkür ediyor, ramazanlarını tebrik ediyorum" diye konuştu.

Mahalle iftarlarının Kaymaklı Mahallesi'nde devam edeceğini belirten Kaya, "İftar sofralarının sıcaklığını, neşesini ve dayanışmasını, yarın akşam Kaymaklı Mahallemizde kuracağımız iftar soframızda yaşatmak için hemşehrilerimizle bir araya geleceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

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