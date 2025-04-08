Bahçecilikte Fide ve Tohum Talebi Artıyor

Fide ve tohumlara ilgi arttı

-Tüketecekleri sebzeleri bahçelerinde kendileri üretmek isteyenler fide ve tohumlara olan ilgiyi arttırdı

SİVAS - Sivas'ta tüketecekleri sebzeleri bahçelerinde kendileri üretmek isteyenler fide ve tohumlara olan ilgiyi arttırdı.

Sivas'ta havaların ısınmayla köylüler bahçe ve arazilerinde, şehirde yaşayanlar ise evlerinin bahçe ve balkonlarındaki saksılarda ekmek ve dikmek üzere sebze, meyve fideleri ve tohumları almak için pazarlara yöneldi. En çok rağbet gören fide VE tohumlar ise temel gıda fide ve tohumlarından oluşuyor. Yeşil yapraklı sebze tohumları, domates ve biber fidelerinin yanı sıra en çok talep edilen tohumlar arasında yer alıyor.

Fidelere rağbetin arttığını ve artık sezonun başladığını ifade eden pazarcı esnafı Mertcan Koncu, "Fide ve tohumlara rağbet yüksek. İnsanlar evlerine ve bahçelerine dikmek için fide sezonu tohum alıyorlar. Artık fide sezonu başladı. Şu an yaklaşık 60-70 civarında fide çeşitlerimiz bulunmaktadır. Çok fazla sayıda ekilebilecek tohum çeşidimiz mevcut. Fide çeşitleri olarak elimizde domates, salatalık, patlıcan, karpuz, kavun fasulye gibi ürünler mevcut. En çok satılan fidelerimiz arasında temel gıda fidelerimiz domates biberler var. Tohumda ise yeşil yapraklı sebze tohumları daha fazla satılıyor. Fidelerimizi 10 TL'den satışa sunuyoruz. Fiyatlarımız şu anda ortalama seviyede" şeklinde konuştu.