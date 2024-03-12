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Bahçede bitkin halde bulunan karaca doğaya salındı

KARABÜK - Karabük'ün Yenice ilçesinde girdiği bahçede bitkin olarak bulunan karaca, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından doğaya salındı.

Olay ilçeye bağlı Şirinköy köyünde meydana geldi. Osman Bostancı isimli vatandaş ağaç budamak için geldiği bahçesinde bitkin haldeki karacayı fark etti. Korkudan kaçmaya çalışırken tellere çarparak yaralanan karacayı yakalayan Bostancı, su ve yiyecek verdi. İlgi odağı olan karaca ile köylüler bol bol fotoğraf çektirirken durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirildi.

Olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından karaca doğaya salınıverdi.