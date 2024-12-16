Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki - Son Dakika
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Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki

MHP lideri Bahçeli, CHP'nin ifadelerine yanıt vererek etnik bölücülükle suçladı ve Suriye'yi değerlendirdi.

16.12.2024 16:26
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Öcalan Meclis'e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır" sözlerine de tepki göstererek, "Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmamızı hazmedemeyen, terör sorununun sonlanma ümitlerini kabullenemeyen CHP, DEM Parti'nin yerine geçmiş, etnik ve mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıkmıştır. Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir" ifadesini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Suriye'de 8 Aralık'tan geçerli olmak üzere bambaşka bir siyasi gerçeklik meydana gelmiştir. Baştan ayağa çürüyen Esad rejimi bütün melanet ve musibetiyle nihayet çökmüştür" ifadelerini kullandı. Bahçeli, ayrıca şu ifadelere de yer verdi:

"Baskıcı ve totaliter Esad rejiminin zulüm ve zilletle iç içe geçen karanlık devri kapanmış, Baas ilkelliği zora ve geniş bir ittifaka dayalı şekilde tasfiye edilmiştir. Suriye halkı pas tutmuş esaret zincirlerini kırarak özgürlüğe kavuşmuş ve yeni bir döneme kucak açmıştır. Kanlı, kaotik, karmaşık ve uzun süreli istikrarsızlık yıllarının ardından Suriye'de yeşeren birlik ve dirlik iradesinin bölgesel barış ve istikrarın destekleyici unsurlarından birisi olarak sivrilmesi hiç kuşku yok ki samimi beklentimizdir.

Türkiye'nin diyalog ve iş birliği telkinlerine sırt çeviren, halkıyla düşman kamplarda mevzilenip ihtilafa düşen zalim Esad'ın ülkeden kaçışıyla birlikte tarih sahnesine çıkan yeni Suriye'nin demokrasiye geçiş süreci inanıyorum ki hızlanacaktır. Muhalif grupların yönetimi devralmasıyla Suriye'de ihtiyatlı ve zamanla daha da somutlaşacak bir bahar havası doğmuştur. Üç ay süreyle görev yapacak geçiş hükümetinin şu ana kadar verdiği mesajlar, yaptığı açıklamalar, gösterdiği olgun yaklaşımlar sevindirici olduğu kadar ülkede yaşayan her kesim için makul, dengeli, dengeleyici ve rahatlatıcıdır."

" İsrail'in müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır"

Bahçeli, İsrail'in, Suriye üzerinde gerçekleştirdiği saldırılara da değinerek, şu ifadeleri kullandı:

"Siyonist barbarlığın Suriye topraklarında yayılma politikası kabul edilemez bir istila girişimidir. İsrail'in, Golan Tepelerinde tesis edilen tampon bölge sınırını aşarak Şam'a doğru ilerleyiş kaydetmesi, farklı zamanlarda hava saldırıları düzenleyerek güç gösteri yapması, ısrarla ve sistematik ölçekte nüfuz alanları oluşturarak Suriye topraklarında hak iddiasında bulunması alçak bir fırsatçılıktır.  İsrail'in sabır ve sinir eşiklerini tahrip ve taciz eden müdahalelerine karşı direniş hattı kurulmalıdır. Suriye, Suriyelilerindir; Türkiye'de misafir olan geçici koruma statüsündeki kardeşlerimizin geri dönüşleri ise başlamıştır.

Bu ülkenin siyasi ve toprak birliği tartışmaya kapalı bir konudur. Aynı zamanda Türkiye için kırmızı çizgidir. İsrail'in yayılmacı emellerini mütehakkim ve mütecaviz politikalarla devam ettirmesi halinde Türkiye'yle karşı karşıya gelmesi, temas hattının sıfıra inmesi kaçınılmaz hale gelebilecektir. Şam'a göz dikenlerin Tel Aviv ile Kudüs'te sıkışıp bozgunla yüzleşme ihtimali yabana atılmamalıdır."

"Terör örgütlerinin Suriye topraklarından atılmasından başka seçenek de kalmamıştır"

"Terör örgütlerinin Suriye topraklarından sökülüp atılmasından başka seçenek de kalmamıştır" diyen Bahçeli, "PKK/ YPG'nin Suriye'de tutunması geldiğimiz bu aşamada muhal bir hayaldir. Türkiye'nin ve bölge ülkelerinin güvenliğine, geleceğine, insan ve toprak bütünlüğüne azami tehdit saçan terör örgütlerinin yuvalandığı alanlardan çıkarılarak ya imha ya da teslim alınması muhakkak sağlanmalıdır" ifadelerini kullandı. Bahçeli, "Güney sınırlarımızın sıfır noktasından başlamak suretiyle derinlemesine veya koridor biçimiyle bir terör devleti kurma hedefini gündeminde tutanlar hayal kırıklığı yaşamaya mecburdur. Ne Türkiye'nin ne de Suriye'nin geleceğinde terör örgütleri olamayacaktır" ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Parçalanmış Suriye'ye yatırım yapan küresel ve bölgesel aktörlerin kukla olarak sahaya sürdüğü terör örgütlerine hayat hakkı yoktur. PKK/YPG'nin Fırat'ın batısından çıkarılmasından sonra doğusundan da temizlenmesi mukadder bir sorumluluktur. Türkiye ve Suriye'de hayat mücadelesi veren Kürt kardeşlerimizin bölücü terör örgütüyle bir ve beraber anılması diye bir şey yoktur. Kürt kardeşlerimizle kavlimiz ve kaderimiz birdir. PKK/YPG ile mücadelemiz tavizsizdir, kıran kırana devam edecektir" dedi.

"Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "Öcalan Meclis'e gelsin, konuşsun, sorun çözülsün demek Viking kafasıdır" sözlerine de tepki gösteren Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bir cahilin, bir densizin, bir mankurtun tevili olmayan zırvasıdır. Kürt kardeşlerimizle kucaklaşmamızı hazmedemeyen, terör sorununun sonlanma ümitlerini kabullenemeyen CHP, DEM Parti'nin yerine geçmiş, etnik ve mezhep bölücülüğü kulvarında öne çıkmıştır. CHP'nin yalnızca ekseni kaymamış, aynı zamanda siyasi etik ve erdemi de buharlaşıp kaybolmuştur. CHP Genel Başkanı'nın Viking benzetmesi kimlere özendiği, hangi tarih müktesebatından beslendiği gerçeğini açıkça deşifre etmiştir. Bizim mantığımızın Viking mantığı olduğunu ileri sürmek için hayatın akışına, siyasetin ve hadiselerin iç yüzüne esirleşmiş ve özelleşmiş devşirme gözüyle bakmak yeterlidir.

Bizim mantığımız Türk mantığıdır, feyzini millet aklından; fikrini de Türk ahlak, kültür ve tarihinin muazzam birikiminden almaktadır. Özgür Özel'in Viking takıntısı potansiyel hayranlığının dışa vurumu, viran ve virman edilmiş iradesinin acıklı vurgunu, çatlak vazo gibi oturduğu koltuktaki pespaye halinin vaziyetidir. Kürt kardeşlerimizle aramıza girmeye hiç kimsenin nefesi yetmeyecektir.

"DEM'i istismar eden CHP'nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır"

DEM'i istismar eden CHP'nin melun komploları çuvallamaya müstahaktır. Milliyetçi Hareket Partisi düşünce ve görüşlerini tutarlı şekilde muhafaza etmekte ve arkasında durmaktadır. Kaldı ki Suriye'deki gelişmelerden sonra haklılığımız teyit edilmiştir. Cumhurbaşkanımızın ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nin milli ve müteyakkız politikalarıyla Şam Büyükelçiliğimiz açılmış, Türk bayrağı göndere çekilmiş, sahada ve masada yerimiz pekişmiştir. Türkiye'nin siyasi ve stratejik başarılarından rahatsız olan CHP Genel Başkanı'yla irili ufaklı diğer partilerin şaşkınlığı ve mağlubiyet psikolojisine kapılmaları nevzuhur Baasçı zihniyetin muhalefet üzerinden ülkemize nasıl bulaştığını göstermesi bakımından ibret vericidir.

Türk ve Türkiye Yüzyılında huzur, kardeşlik ve barış hakim olacak; Moskova'ya kaçıp sığınan Esad'ın içimize sızan muhalefeti heder olup gidecektir. Emevi Camiinde kılınan Cuma Namazından keyifleri kaçanların, yansıyan fotoğraf karelerinden ürken ve telaşa düşenlerin sonu fitnenin uçurum dibidir. Özgür Özel de Vikinglerle yol yürümek istiyorsa takdir kendisinindir, bizim yolumuz Türk milletinin yoludur, Türk devrinin yoludur, Türkiye Yüzyılının yoludur."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Bahçeli'den CHP'ye Sert Tepki - Son Dakika

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