Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a Duygusal Veda - Son Dakika
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Bahçeli'den Ferdi Tayfur'a Duygusal Veda

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MHP Lideri Bahçeli, Ferdi Tayfur'un vefatıyla ilgili duygusal mesaj paylaştı ve anısını yaşattı.

03.01.2025 16:44
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, klasik otomobiliyle Ankara sokaklarında dolaşırken videosu, Ferdi Tayfur'un 'Bu Bana Yeter' parçası eşliğinde paylaşıldı.

Antalya'da tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Ferdi Tayfur için Bahçeli bugün de duygulu bir mesaj yayınlamış oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün akşam saatlerinde yaşamını yitiren Ferdi Tayfur için 'bir parçamı alıp götürdü' diyerek üzüntüsü dile getirmişti. Bahçeli, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Mübarek Üç Aylar ile Regaib Kandilini idrak ettiğimiz şu günlerde Cenab-ı Allah'ın rahmet, merhamet ve mağfiretine müstahak olabilmeyi niyaz ettiğim bir günde, Türk halk ve arabesk müziğinin müstesna sanatçısı Ferdi Tayfur'u kaybettik. O kardeşimdi, gönül diyarıma tercüman olan ses ve söz ustasıydı. Adana'nın pamuk tarlalarında döktüğü teriyle helal rızkını kazanan, ardından da Türk müziğinin zirvelerine tırmanıp milyonların kalbine taht kuran cefakar, fedakar ve vatan sevdalısı bir sanatçımızdı. Emmioğlu şimdi yetim kaldı. Meleşir kuzuların sesiyle ölen bir garibin yasına gelen Çukurova'nın yanık ve yakıcı sesi ne yazık ki sevenlerini hüzne boğdu. Hakikaten kelimeler boğazıma düğümleniyor. Üzüntümü tarif ve telif edecek kelime bulamıyorum. Ferdi Tayfur'un vefatı bir parçamı alıp götürdü. Yerinde huzur bulsun. Mekanı cennet olsun. Cenab-ı Allah rahmetiyle muamele etsin. Aziz milletimizin, sevdalılarının ve hepimizin başı sağ olsun."

Kaynak: ANKA

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