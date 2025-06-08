Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüştü.
Bahçeli, görüşmede Özel'e, evinde elektrik akımına kapılmasının ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde yoğun bakıma alınan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek için geçmiş olsun dileklerini iletti.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'den Özel'e Geçmiş Olsun Mesajı - Son Dakika
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