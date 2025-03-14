Bahçeli'den Tıp Bayramı Tebriği

(ANKARA) - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla kendisini arayarak tebrik ettiğini bildirdi. Memişoğlu, "Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli bizzat arayarak 14 Mart Tıp Bayramı vesilesiyle tebriklerini iletti. Büyük sağlık camiamız için samimi temennilerde bulundu. Sayın Devlet Bahçeli'ye nazik düşünceleri için gönülden teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.