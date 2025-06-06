Bahçeli\'den Ülkü Ocakları\'na Ziyaret

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kurban Bayramı dolayısıyla Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfını ziyaret etti.

Partiden yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaretinin ardından Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfına geçti.

Burada partililerle bayramlaşan Bahçeli, vakıf temsilcileriyle sohbet etti.

Bahçeli, programın sonunda vakıf temsilcileriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.