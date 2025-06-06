Bahçeli'den Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bahçeli'den Yeni Anayasa Çağrısı

06.06.2025 10:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Bahçeli, darbeler anayasasının kaldırılıp yeni bir kurucu anayasa yapılması gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir" dedi.

Bahçeli, partisinin kurucusu Alparslan Türkeş'in kabrini ziyaret etti. Ardından gazetecilere açıklama yapan Bahçeli, "bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini" belirterek, şunları kaydetti:

"Sevinçli bir iklimden kastım terörsüz bir Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir. Bugün Türkiyemiz bölücü terör faaliyetlerinin, kurucu önder Abdullah Öcalan tarafından 'Barış ve Demokratik Toplum' çağrısı açıklamasıyla PKK'nın feshi, silahların bırakılması kararı alınmış; bu da 12 Mayıs'ta 13'üncü Kongre'yle de kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye'yi Terörsüz Türkiye olarak kalıcı ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve bütünleşme açısından da büyük, güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışının, ruhunun başlangıcıdır. O sebepten dolayı bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli.

"CHP'ye Saraçhane'den Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum"

Bütün siyasi partilerimiz, siyasi partilerin değerli yöneticileri, böyle bir süreci kucaklamalı, kavramları seçerek topluma moral veren sonuca varma hedefini gösteren ifadeler kullanmalı ve toplumsal gerginliğe, karşılıklı çatışmaya, birtakım insanları sokağa davet etmeye gerek duyulmamalıdır. Türkiye böyle bir sürece girdiği zaman üniversite gençliği üzerinden birtakım çağrılar yaparak kendilerinin gelemediği sokağa gençleri götürme gayreti geleceğe doğru önemli bir yanlışın başlangıcı kabul edilir. Bunu 1968 döneminden bu yana bu millet yaşamıştır. Tekrar yaşamamak lazımdır. Gençlik milletimizin göz bebeğidir. Hele hele 21'inci yüzyılın süper güç olmasında önemli bir kadro olarak yetişmeleri elzem olan bir gençliktir. Gençlik üzerindeki oyunlara son verilmelidir. Dolayısıyla, öncelikle bütün siyasi partilere ve hasleten de CHP'nin değerli yöneticilerine, CHP'nin mensuplarına, Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır.

"Artık bütün siyasi partiler Türkiye partisi olmak mecburiyetinde"

O bakımdan, önümüzdeki dönemle, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede TBMM'ye önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlanmasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani, darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir. İkinci olarak Siyasi Partiler Kanunu gözden geçirilmelidir. Üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da TBMM'nin dava verimli çalışabilmesi için İç Tüzüğün güncelleştirilerek TBMM'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık Meclise yakışır bir üslup içerisinde, karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye partisi olmak mecburiyetindedir. Başka ülkelerin tesiri altında kalarak Türkiye'nin istikrarını bozmaya, kamplaşmaya sevk edecek, kutuplaşmayı ortaya koyacak yanlışlardan kurtarılması lazımdır. Onun için şu an 117 tane siyasi parti vardır, bunlardan 16 tanesi TBMM'de temsil edilmektedir. Her gün de parti kurma çabası içerisinde olunmaktadır. Böyle bir durum karşısında bütün partiler Türkiye için, Türkiye partisi olmalıdır."

Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Politika, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli'den Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca hacı adayı Arafat’ta Yoğunluk yaşandı Milyonlarca hacı adayı Arafat'ta! Yoğunluk yaşandı
18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı 18 yıl sonra aydınlatılan cinayetin altından namus meselesi çıktı
TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun’u görevden aldı TBMM Başkanı Kurtulmuş, TBMM Genel Sekreteri Uzun'u görevden aldı
Eski şoförden bomba itiraf: İBB’nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı Eski şoförden bomba itiraf: İBB'nin parasıyla televizyon kanalı satın alındı
Yılın transfer bombası Fenerbahçe’den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor Yılın transfer bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı ezeli rakibe imzayı atıyor
Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti Çatıya terk edilen yeni doğmuş bebek hayatını kaybetti
Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi Kurban Bayramı arifesinde trafik durma noktasına geldi
Cristiano Ronaldo Almanların ’’Messi’’ tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi Cristiano Ronaldo Almanların ''Messi'' tezahüratlarına bakın nasıl yanıt verdi
Mersin’de boğulma faciası 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti Mersin'de boğulma faciası! 17 yaşındaki Alperen 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti
1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek Osimhen’in Suudi Arabistan’dan istediği para ortaya çıktı 1 kuruş eksiğini kabul etmeyecek! Osimhen'in Suudi Arabistan'dan istediği para ortaya çıktı
Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü 3 kişi yaralandı Kontrolden çıkan otomobil su kanalına düştü! 3 kişi yaralandı

13:34
DEM Parti’den Eren Bülbül’ün annesine bayram telefonu
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu
13:08
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
İlçenin en ünlü kasabındaki skandal ifşa oldu, vatandaş panik içinde
11:26
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
Kızgın boğa kasaba hayatının kabusunu yaşattı
11:12
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına bayram uyarısı
23:41
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
Anoreksiya teşhisi konulan Nihal Candan hastaneye kaldırıldı: Ablam ölüyor, bir şeyler yapın
22:43
Küba’dan ABD’nin seyahat kısıtlamalarına tepki
Küba'dan ABD'nin seyahat kısıtlamalarına tepki
21:56
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10’un üzerinde düşürdü
Trump ile Musk arasındaki gerilim Tesla hisselerini yüzde 10'un üzerinde düşürdü
21:47
Diyanet açıkladı İşte il il bayram namazı saatleri
Diyanet açıkladı! İşte il il bayram namazı saatleri
21:43
Dostlar düşmana dönüştü Musk ’büyük bombayı’ bıraktı: Epstein dosyalarında Trump’ın adı var
Dostlar düşmana dönüştü! Musk 'büyük bombayı' bıraktı: Epstein dosyalarında Trump'ın adı var
20:32
NATO Genel Sekreteri’nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
NATO Genel Sekreteri'nden savunma harcaması uyarısı: Bunu yapmazsak Rusça öğrenmemiz gerekecek
20:21
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı Hastanelik oldu
Pelin Akil, kolunu ısıran keneyi kendisi çıkardı! Hastanelik oldu
19:50
Şırnak’ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
Şırnak'ta şap hastalığı tespit edildi, bir köy karantinaya alındı
19:42
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
ABD Başkanı Donald Trump: Putin hoş olmayan bir saldırı yapacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.06.2025 14:06:25. #7.13#
SON DAKİKA: Bahçeli'den Yeni Anayasa Çağrısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.