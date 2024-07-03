Bahçeli, Merih Demiral'a destek verdi - Son Dakika
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Bahçeli, Merih Demiral'a destek verdi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına tepki göstererek, ülkemizin önünü kesmek isteyenlerin tahriklerine kapılmamamız gerektiğini vurguladı. Bahçeli, Merih Demiral'ın 'bozkurt' işaretiyle gol sevincini paylaşmasının bazı çevreleri rahatsız ettiğini belirtti ve UEFA'nın soruşturmanın yanlış ve maksatlı olduğunu ifade etti. Milli bir zaruret olarak herkesin sağduyulu ve soğukkanlı davranması gerektiğini söyleyen Bahçeli, ülkemizin iç huzur ve barış ortamını bozmak isteyenlere karşı ortak sorumluluğumuz olduğunu vurguladı.

03.07.2024 13:59
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, UEFA'nın, milli futbolcu Merih Demiral hakkında disiplin soruşturması açmasına ilişkin, "Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur." ifadesini kullandı.

Bahçeli, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dün akşam attığı gol ve oynadığı futbolla milletimizin takdirini ve haklı övgüsünü kazanan Merih Demiral evladımızın gol sevincini 'bozkurt' işaretiyle paylaşması, anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA'nın da bu şer kervana iştirakinin son derece yanlı ve yanlış olduğunu belirten Bahçeli, şunları kaydetti:

"Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı 'bozkurt' işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup, UEFA'nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur.

UEFA'nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur."

Kaynak: AA

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