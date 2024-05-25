Bahçeli: Ülkü Ocakları eleştirilerine yanıt verdi

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(ANKARA)- Ülkü Ocakları'nın Sinan Ateş suikastıyla ve çeteleşme iddialarıyla gündeme gelmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Bahçeli "Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı ve samimi bir maziye ve mizaca sahibi değildir" dedi. Bahçeli, Ülkü Ocakları yöneticilerine "Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur" mesajı verdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da düzenlenen Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı il başkanlarına yönelik eğitim programında basın açıklaması yaptı. Ülkü Ocakları'nın Sinan Ateş suikastı ve çeteleşme iddialarıyla gündeme gelmesiyle ilgili eleştirilere yanıt veren Bahçeli "Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı ve samimi bir maziye ve mizaca sahibi değildir" dedi.

Ülkü Ocakları'nın Türk milliyetçiliği mücadelesinden rahatsızlık duyanların yalan ve iftiralarına maruz bırakıldığını söyleyen Devlet Bahçeli "Bugünlerde Ülkü Ocaklarını kötülemek için kuyruğa girenlere, suç örgütü muamelesi yapanlara, kutlu varlığına gölge düşürmek için çırpınanlara baktığımızda, hepsinin amaç ve arayışını görüyoruz" diye konuştu. Ülkü Ocakları'nın "yol temizliği yapmak için kollarını sıvayan iç ve dış mihraklar"a karşı durduğunu dile getiren Bahçeli "Çankaya yolundayız balam, yaşadıkça Türkçü'yüz marşını öylesine söylemedik, iş olsun, zaman dolsun bahanesiyle haykırmadık" dedi ve şöyle konuştu:

"Kendini aşma iradesi taşımadan, bedel ödemeyi göze almadan, fikrinin ardında durma becerisi göstermeden, inançlarını savunma kararlığına sahip olmadan dava adamlığı mertebesine ulaşmak, bugüne kadar ki tecrübelerimizle söylersek, ham bir hayaldir."

"Ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yok"

Ülkü Ocakları yöneticilerine "Gelişmeler karşısında ölçüsüz ve öfkeli olmaya gerek yoktur" mesajı veren Bahçeli "Tehdit ne derece büyük, tehlike ne kadar yakın, engeller nasıl olursa olsun taşıdığımız milli sorumluluk şuuru, heyecanlarımızı ve öfkemizi bastırmak durumundadır" dedi. Cumhur İttifakı ile hareket ettiklerini hatırlatan Bahçeli "Sorunlardan ve suçlamalardan yılmamak, tuzaklardan ve karanlık oyunlardan uzak ve uyanık durmak lazımdır" dedi ve şöyle konuştu:

"Konuşmanın gerektiği yerde susmak, susulması gereken yerde konuşmak ahmaklık alametidir. Haklı olduğunuz sürece susmayınız...Hiç kimse bizlere adalet ve hukuk hatırlatması yapacak kadar dürüst, dengeli, tutarlı ve samimi bir maziye ve mizaca sahibi değildir…Zira Milliyetçi-Ülkücü Hareket'in veremeyeceği hiçbir hesap da yoktur…Bize sözde doğruluk dersi vermeye cüret edenler önce kendilerine bakmalıdır…

"Boş kafalarına külah geçirmek bizim için çocuk oyuncağı"

Bize ikide bir parmak sallayanlar haddini ve hududunu bilmek mecburiyetindedir. Adalet ne diyorsa bağlıyız ve saygılıyız. Ne Milliyetçi Hareket Partisi ne de Ülkü Ocakları onun bunun kum torbası olamaz. Aksine tevessül edip teşne olanların alınlarını karışlamak, akıllarını başlarından almak, boş kafalarına da külah geçirmek bizim için çocuk oyuncağıdır."

Bahçeli, Kobani Davası hakkında "6-8 Ekim olayları münasebetiyle 37 kişiyi katleden teröristleri alkışlayıp pervasızca destek açıklaması yapanların sosyal medya yalanlarından ve sokak ağzından istifadeyle müfterilik yapması ahlaklı ve edepli bir tutum değildir" diye konuştu.