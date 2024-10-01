Bahçeli, resmen Özel'in gönlünü aldı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah - Son Dakika
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Bahçeli, resmen Özel'in gönlünü aldı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaşıp ayaküstü sohbet etti. Bahçeli, partisinin grup toplantısında sert sözlerle eleştirdiği Özel'e, ''Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor.'' dedi. Özel ise, ''Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek.'' yanıtını verdi.

01.10.2024 21:25  Güncelleme: 22:50
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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" dedi. Özel de Bahçeli'ye, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı. İki lider ayaküstü sohbet etti.

"BİRBİRİMİZİ KIRMIYORUZ İNŞALLAH"

Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgidee eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

BAHÇELİ: AKBABALARIN KANATLARINI YOLARIZ

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Özgür Özel'i şu sözlerle hedef almıştı: "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."

Bahçeli, resmen Özel\'in gönlünü aldı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah
Kaynak: ANKA

Devlet Bahçeli, Özgür Özel, Politika, 3-sayfa, Güncel, MHP, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bahçeli, resmen Özel'in gönlünü aldı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet Akın:
    Öleceğini hissediyo galiba, dem e bile gittiğine göre helallik istiyo, ben hakkımı helal etmiyorum 31 18 Yanıtla
    bulent sen:
    Edepsiz 1 0
    Selami Karagülle:
    Ne olur et ya:))) 0 0
  • Necdet Kır:
    sığınacak liman mi arıyor geldi aklıma 15 11 Yanıtla
  • Yunus Gürbüz:
    bu da biden gibi oldu, nerede ne yapacağını kestirmek çok zor. 14 3 Yanıtla
  • Ali Yalvaç:
    Rahmetli dedem de böyleydi.. 12 3 Yanıtla
  • Adem GS:
    kimler kimlerle bak şu işe.. iyi partiyi şimdi daha iyi anlıyoruz... 7 3 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Ulan herzaman böyle olsanız ne olurdu 6 3 Yanıtla
  • Ali tekeş:
    Dolundaki kim sanki özel onunla konuşuyormuş gibi hava atıyor 2 2 Yanıtla
  • Ankara null:
    reziller 2 1 Yanıtla
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