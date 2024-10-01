Bahçeli, resmen Özel\'in gönlünü aldı: Birbirimizi kırmıyoruz inşallah

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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılış resepsiyonunda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor" dedi. Özel de Bahçeli'ye, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgide eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

CHP Genel başkanı Özgür Özel ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM'nin yeni yasama yılının açılışı kapsamında düzenlenen resepsiyonda selamlaştı. İki lider ayaküstü sohbet etti.

"BİRBİRİMİZİ KIRMIYORUZ İNŞALLAH"

Bahçeli, Özel'e, "Birbirimizi kırmıyoruz inşallah. Üzülme! Bazen siyaseten söylememiz gerekenler oluyor. Siyasetin gereği" dedi. Özel de Bahçeli'nin sözlerine, "Herkes doğru bildiğini söylüyor. Önemli olan saygıda ve sevgidee eksiklik göstermemek" diye yanıt verdi.

BAHÇELİ: AKBABALARIN KANATLARINI YOLARIZ

Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında Özgür Özel'i şu sözlerle hedef almıştı: "Bazı parti genel başkanları, kifayetsiz muhabirler ayak üstü mahkeme kurup savcı ve hakim rolüne soyunup arkadaşlarımızı yargılamaya girişmiştir. Önce aynaya bakacaklar, şeref ve haysiyetleri el verdiği ölçüde konuşacaklar. Malum davanın duruşmalarını dikkatle takip etmekteyiz. Bizim için yeterlidir. MHP'ye organize Pensilvanya operasyonu çekenlere MHP ve ülkü ocaklarını çiğnetmem. Alayını birden heyecanla beklerim. Özgür Özel, iddialıların şahsın gibi çürüktür. Herkes haddini bilsin, hudut ihlalinden kaçınsın. Kapımızın önünde baykuş öttürmeyiz, akbabaların da kanatlarını yolarız. Halk TV ve CHP, ayağınızı denk alın. 4 soytarı muhabir ile MHP'yi sorgulayamazsınız."