Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Dileği

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, geçirdiği tıbbi operasyon dolayısıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Başarılı bir tıbbi operasyon geçiren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, kendisine Allah'tan acil şifalar temenni ediyorum. Sağlık durumunun da çok şükür oldukça iyi olduğunu öğrendiğimiz Sayın Bahçeli'nin en kısa sürede iyileşerek millete hizmet yolunda çalışmalarına devam etmesini diliyorum."