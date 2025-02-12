DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, kalp ameliyatı geçiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile telefonda görüşerek "geçmiş olsun" dileklerini iletti.
DEM Partiden yapılan açıklamada, "Eş Genel Başkanımız Tuncer Bakırhan, kısa süre önce ameliyat olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi telefonla arayarak 'geçmiş olsun' dileklerini iletti. Bahçeli'nin sağlık durumunu soran Bakırhan, 'Barış ve kardeşlik çalışmaları konusunda Türkiye'nin size ihtiyacı var' dedi." ifadeleri kullanıldı.
Son Dakika › Güncel › Bahçeli'ye Geçmiş Olsun Ziyareti - Son Dakika
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