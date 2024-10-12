Bahçelievler\'de Çatı Yangını

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Zafer Mahallesi Devran Sokak'taki 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiyeyi arayan vatandaşlar, içeride bir kişinin mahsur kaldığı ihbarında bulundu.
Adrese Bahçelievler ve yakın ilçelerden itfaiye ekipleri ile ambulans sevk edildi.
Kapalı durumda bulunan daireye ekiplerin çabaları sonucunda girildi. Yangın kısa sürede söndürülürken, herhangi bir mahsur kalma durumuna rastlanmadı.
Tedbir amacıyla binaya gelen İGDAŞ görevlileri, kısa süreliğine doğal gazı keserek inceleme yaptı.
İtfaiye yangının çıkış sebebini araştırırken, yangın çıkan dairede ikamet edenlerin bir başka adreste misafirlikte olduğu öğrenildi.
Dairede büyük çapta hasar oluştu.
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