Bahçelievler\'de Matbaa Atölyesinde Yangın

Bahçelievler'de iki katlı matbaa kalıp atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Yenibosna Merkez Mahallesi'ndeki Doğu Sanayi Sitesi'nde iki katlı matbaa kalıp atölyesinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangın, iş yerinde hasara yol açtı.
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