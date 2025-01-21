Bahçelievler\'de Metrobüs Arızası

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Bahçelievler'de, arka bölümünden duman çıkıp arızalanan metrobüsün yolcuları durakta araçtan indirildi.

Alınan bilgiye göre, Avcılar istikametine giden metrobüsün arka bölümünden henüz bilinmeyen nedenle duman çıktı. Metrobüs şoförü, yolcularını Şirinevler durağında indirerek, aracı taralı alana çekti.

Görevliler, arızanın nedenini belirlemek için çalışma başlattı.

Metrobüsten çıkan dumanlar, çevreden de fark edildi.

Ekiplerin onarım çalışmaları sürüyor.