Bahçelievler'de Miraç Kandili Özel Programı Düzenlendi - Son Dakika
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Bahçelievler'de Miraç Kandili Özel Programı Düzenlendi

Bahçelievler\'de Miraç Kandili Özel Programı Düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla düzenlediği özel programda, katılımcılara manevi bir atmosfer sundu. Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Beytullah Özdemir'in katkılarıyla gerçekleştirilen etkinlikte dualar edildi.

26.01.2025 20:28  Güncelleme: 20:36
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BAHÇELİEVLER Belediyesi, Miraç Kandili dolayısıyla Nurettin Topçu Kültür Merkezi'nde özel bir program düzenledi. Etkinliğe, Bahçelievlerliler yoğun ilgi gösterdi. Programda, Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ve Eyüpsultan Camii İmam Hatibi Beytullah Özdemir de katılarak geceye manevi bir atmosfer kazandırdı.

Program, Beytullah Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Miraç Kandili'nin manevi önemini ve İslam tarihindeki yerini anlatarak, gecenin İslam ümmeti için taşıdığı anlamları katılımcılara aktardı.

Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği Miraç Kandili Özel Programı'nda, katılımcılar ülkenin huzur ve selameti için dualar etti.

Başkan Dr. Hakan Bahadıroğlu'ndan Önemli Mesajlar

Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Filistin'i hatırlatarak "Müslüman bir başkasının canına kıymaz, terörist olanlar Müslüman değildir" dedi.

Program sonunda Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuşmacı Nihat Hatipoğlu'na yazdığı 'Kent Doktoru' adlı kitabı hediye etti.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bahçelievler'de Miraç Kandili Özel Programı Düzenlendi - Son Dakika

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