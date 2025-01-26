Bahçelievler\'de Miraç Kandili Özel Programı Düzenlendi

Program, Beytullah Özdemir'in Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, Miraç Kandili'nin manevi önemini ve İslam tarihindeki yerini anlatarak, gecenin İslam ümmeti için taşıdığı anlamları katılımcılara aktardı.
Bahçelievler Belediyesi'nin düzenlediği Miraç Kandili Özel Programı'nda, katılımcılar ülkenin huzur ve selameti için dualar etti.
Başkan Dr. Hakan Bahadıroğlu'ndan Önemli Mesajlar
Programda konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, Filistin'i hatırlatarak "Müslüman bir başkasının canına kıymaz, terörist olanlar Müslüman değildir" dedi.
Program sonunda Belediye Başkanı Hakan Bahadır, konuşmacı Nihat Hatipoğlu'na yazdığı 'Kent Doktoru' adlı kitabı hediye etti.
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