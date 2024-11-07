Bahçesaray'da AK Parti Kongresi

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AK Parti Bahçesaray 8. Olağan İlçe Kongresinde Cumali Sabırlı, yeniden ilçe başkanlığına seçildi.

AK Parti Van İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Bahçesaray 8. Olağan İlçe Kongresi gerçekleştirildi.

Kongrede yeniden başkanlığa seçilen Sabırlı, ülke ve Bahçesaray için teşkilat olarak omuz omuza, durmadan, yorulmadan çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kongrede konuşma yapan AK Parti Van İl Başkanı Emre Güray ise Bahçesaray'ı daha ileri bir noktaya taşıyacaklarını söyledi.

İlk kongrenin Bahçesaray'da yapıldığını ifade eden Güray, "Kongre sürecimizi 16 Kasım'da Tuşba ile sonlandıracağız. Tabi zorlu süreçlerden geçiyoruz. Yakından takip ettiğiniz üzere yabancı devletler ülkemiz üzerinde bir takım oyunlar oynuyor. Bizlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilat mensupları olarak sahada dik durmaya, onun yanında yer almaya gayret gösteriyoruz." diye konuştu.

Kongreye, il koordinatörü Hacı Özkan, AK Parti eski milletvekili Osman Nuri Gülaçar, MDK üyesi Zahir Soğanda, İl Başkan Yardımcısı Abdulsamet Göl, Teşkilatlardan Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Erol Etlan ile partililer katıldı.