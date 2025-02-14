Bahçesaray'da İş Makinesi Kaza Yaptı - Son Dakika
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Bahçesaray'da İş Makinesi Kaza Yaptı

Bahçesaray\'da İş Makinesi Kaza Yaptı

Karla mücadele sırasında devrilen iş makinesi operatörü helikopterle hastaneye kaldırıldı.

14.02.2025 18:48
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Van'ın Bahçesaray ilçesinde karla mücadele çalışmaları sırasında iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu yaralanan operatör, askeri helikopterle hastaneye ulaştırıldı.

İlçede etkili olan kar nedeniyle bazı mahalle yolları ulaşıma kapandı.

Kapalı yolların açılması için çalışma başlatan Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Bahçesaray Şube Şefliğine bağlı ekibin kullandığı iş makinesi, Bağcılar Mahallesi yolunda şarampole yuvarlandı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların yardımıyla devrilen iş makinesinden çıkarılan operatör Mehmet Salim Akçer'e ilk müdahale ambulansta yapıldı.

İleri tetkik ve tedavi için Van'daki hastaneye sevk edilmesine karar verilen Akçer için bölgeye jandarma helikopteri yönlendirildi.

Kısa sürede kaza yerine ulaşan askeri helikoptere alınan Akçer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırıldı.

Tedavi altına alınan Akçer'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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