Bahçesaray'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika
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Bahçesaray'da Kar Yağışı Başladı

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Van-Bahçesaray karayolunda kar ve sis trafiği olumsuz etkiliyor, ekipler çalışmalara devam ediyor.

19.11.2024 12:35
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Bahçesaray'da kış çilesi erken başladı

VAN - Van'da etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini sis ve kar yağışına bıraktı. Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'de kar ve sis trafiği olumsuz yönde etkiliyor.

Van'da dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış aralıklı devam ederken, yüksek kesimlerde ise yağışlar kar şeklinde düşmeye başladı. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kentte, Bahçesaray ilçesinin yüksek kesimleri de beyaza büründü. Van'ın doğusunda bulunan bulunan 3 bin 200 rakımlı Erek Dağı, Gevaş ilçesi sınırları içerisinde bulunan 3 bin 550 rakımlı Artos Dağı ve Van-Bahçesaray yolu üzerinde bulunan ve 3 bin rakımlı Karapet Geçidi beyaza büründü. Karapet Geçidi'nde etkili olan sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Yoğun sisten dolayı kısa süreli trafiğe kapatılan yol, sisin dağılmasıyla tekrar kontrollü bir şekilde ulaşıma açıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışmalarını aralık sürdürüyor.

Bahçesaray\'da Kar Yağışı Başladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Bahçesaray'da Kar Yağışı Başladı - Son Dakika

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