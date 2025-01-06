Bahçesaray\'da Karla Mücadele İncelemesi

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Van'ın Bahçesaray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Harun Arslanargun, ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını inceledi.

Kaymakamlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, ilçede dün akşam kar yağışı etkili oldu.

Belediye ekipleri, yol ve caddelerde kar temizleme ve tuzlama çalışması başlattı.

Arslanargun, ilçe merkezinde yürütülen çalışmaları inceledi, ekiplere kolaylıklar diledi.