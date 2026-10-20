Bahreyn ile Fransa, sivil nükleer programda beceri artırımı için mutabakat imzaladı

Bahreyn ile Fransa, sivil nükleer enerji programının geliştirilmesi için gerekli beceri ve uzmanlıkların artırılması amacıyla barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliği mutabakatı imzaladı.

Bahreyn resmi ajansı BNA'nın haberine göre, Körfez turu kapsamında Bahreyn'in başkenti Manama'yı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife arasındaki görüşmede ikili ilişkileri ve stratejik işbirliğinin geliştirilmesi imkanları ele alındı.

Görüşmelerde özellikle yatırım, ekonomi, siyaset, savunma, sürdürülebilir kalkınma ve ileri teknoloji alanlarındaki işbirliğinin yanı sıra Orta Doğu'daki son gelişmeler başta olmak üzere ortak ilgi alanına giren bölgesel ve uluslararası meseleler değerlendirildi.

Bahreyn Kralı Hamed, görüşmeler sırasında yaptığı konuşmada, iki ülke arasındaki ilişkilerin kaydettiği ilerlemeden memnuniyet duyduğunu belirterek, şubat ayında Fransa'ya yaptığı ziyaret sırasında imzalanan savunma işbirliği anlaşmasının güvenlik, enerji ve teknoloji alanlarında daha kapsamlı işbirliğinin önünü açtığını ifade etti.

Sürdürülebilir güvenliğin ancak uluslararası sistemin kurallarına bağlılık, devletlerin egemenliğine saygı ve krizlerin çözümünde diyaloğun benimsenmesiyle sağlanabileceğini vurgulayan Hamed, bu ilkelerin önemine dikkati çekti.

Macron da iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinin, savunma kapasitesinin geliştirilmesi ve askeri sanayi alanındaki ortaklığın genişletilmesinin önemini vurguladı.

Enerji sektöründeki işbirliğinin önemine de değinen Macron, iki ülke arasında bu alanda sürdürülen koordinasyondan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Görüşmelerin ardından Bahreyn Kralı Hamed, ikili ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik çabaları dolayısıyla Macron'a ülkenin en üst düzeydeki madalyası olan Şeyh İsa bin Selman Al Halife Madalyası tevdi etti.

İki liderin huzurunda, Bahreyn Dışişleri Bakanlığı ile Fransa Dışişleri Bakanlığı arasında barışçıl nükleer enerji kullanımı alanında işbirliği mutabakatı imzalandı.

BNA'nın haberine göre, mutabakatla sivil nükleer enerji programının geliştirilmesi için gerekli beceri ve uzmanlıkların artırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla uygun eğitim programlarının yürütülmesi hedefleniyor.