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Bakan Bak, depremzede ailelerle buluştu

KİLİS - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Kilis Milletvekili Ahmet Salih Dal ve Kilis Valisi Tahir Şahin, depremzede ailelerle bir araya geldi.

Depremzede ailelerle samimi bir şekilde sohbet eden ve sorunlarını dinleyen Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını ileterek, "Cumhurbaşkanımızın sizlere selamı var. Devletimiz her zaman yanınızda. Depremden etkilenen vatandaşlarımızın yaralarını en kısa sürede sarmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Bak, ailelere moral ve motivasyon vererek onların yanında olduklarını söyledi.

Depremzede aileler, yapılan ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getirerek yetkililere teşekkür etti.