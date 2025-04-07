Bakan Bolat BAE\'de Yatırım Toplantısına Katıldı

(ANKARA) - Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) resmi ziyarette bulunan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi'ne katıldı.

Bolat, BAE ziyaretine ilişkin açıklamasında, "Körfez bölgesindeki önemli bir dost ve ortağımız olan BAE ile ikili ilişkilerimizi daha da güçlendirmeyi ve ticaret hacmimizi artırmayı arzuluyoruz" ifadesini kullanmıştı.

Bakan Bolat bugün yaptığı açıklamada da şu ifadelere yer verdi:

"Birleşik Arap Emirlikleri ziyaretlerimiz kapsamında bu yıl on dördüncüsü düzenlenen, geçen yıl 179 ülkeden 13 bin kişinin katıldığı Yıllık Yatırım Toplantıları Kongresi (Annual Investment Meeting-AIM Congress) açılış törenine iştirak ettik. Açılış töreni sonrasında katılımcı ülke bakanlarıyla birlikte fuar alanındaki ülke standlarını ziyaret ederek incelemelerde bulunduk."