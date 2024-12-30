Bakan Bolat: Kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL\'ye ulaştı

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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, "2023'te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değeri 2024'te yüzde 139 arttı ve toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı" dedi.

Bakan Bolat, Ankara'da, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Merkezi'nde düzenlenen '2024 Yılı Kaçakçılık Verileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Bolat, Ticaret Bakanlığı olarak Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdürlüğü ekipleriyle beraber Türkiye'nin yaklaşık 605 milyar dolarlık mal, ihracat ve ithalat işlemlerinin yürütüldüğünü söyledi. Ticaret Bakanlığı olarak yasal ticareti kolaylaştırma ve yasa dışı ticareti önleme gibi iki önemli görevi bir arada yerine getirmekle mükellef olduklarını hatırlatan Bolat, "Bir yandan ihracat ve ithalattaki gümrük işlemlerinin her geçen gün daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesini sağlarken, diğer taraftan eşya, taşıt ve yolcu hareketlerini geniş bir perspektiften kontrol ederek ülkemizin menfaatlerinin, kamu ekonomisinin menfaatlerinin ve halkımızın menfaatlerinin korunmasına yönelik kararlı mücadelemizi etkin olarak yürütmeye devam ediyoruz" dedi.

'30 MİLYAR 450 MİLYON TL DEĞERİNDE UYUŞTURUCU YAKALANDI'

Bakan Bolat, 2023 yılında gümrüklerde 5 bin 775 yakalama yapıldığını, 2024'te bu rakamın 7 bin 300'ün üzerine çıktığını vurgulayarak, "Yine 2023'te toplam 23 milyar TL değerinde olan yıllık yakalama değeri 2024'te yüzde 139 arttı ve toplam kaçak yakalama değeri 55 milyar 178 milyon TL'ye ulaştı. Uyuşturucu madde yakalamasında ise çok etkili bir mücadele yürütüyoruz. Bu alanda rakamlara baktığımızda; 2023 yılında 726 olayda 5 milyar 474 milyon TL değerinde yakalama gerçekleştirirken, 2024 yılında olay sayısında yüzde 88, miktarda yüzde 103 ve değerde ise yüzde 456 oranında bir başarıya ulaşarak 30 milyar 450 milyon TL değerinde 24,3 ton uyuşturucu madde yakalamasına imza attık" diye konuştu.

'3 MİLYAR TÜRK LİRASININ ÜZERİNDE KAÇAK ALTIN YAKALANMIŞTIR'

Gümrük muhafaza ekiplerinin risk analizi ve hedefleme çalışmaları temelinde yürüttüğü faaliyetler neticesinde, gümrük kapısında bir defada 4,5 tonluk metamfetamin yakalaması gerçekleştirildiğini söyleyen Bakan Bolat, "Bunun haricinde Habur Gümrük Kapısı'nda tek seferde 850 kilo eroin, İstanbul Havalimanı'nda tek seferde 2 ton 300 kilogram ağırlığında esrar, Mersin Taşucu Limanı'mızda tek seferde 1,6 milyon adet captagon, Kapıkule Gümrük Kapısı'nda 635 kilo esrar olmak üzere tek seferde çok yüksek miktarlı yakalamalara imza attık. Diğer taraftan kaçak araç girişleri anlamında yasal mevzuata aykırı bir şekilde ülkemize getirilmeye çalışılan 2 bin 26 adet araca gümrüklerde el konulmuştur. Bunların değeri 2 milyar 781 milyon Türk lirasıdır. Bu alanda da yüzde 103'lük bir artış oranına ulaştık. Diğer taraftan kaçak altın yakalamaları konusundaki bilgi de şöyledir; 2023 yılında 117 farklı olayda 557 kilo kaçak altın yakalanmıştı. 2024 yılı içinde olay sayısında yüzde 230, miktar bazında yüzde 133 artışla 386 farklı olayda bir ton 300 kilogram ağırlığında ve 3 milyar Türk lirasının üzerinde kaçak altın yakalanmıştır" dedi.

'917 MİLYON LİRA DEĞERİNDE TÜTÜN MAMULÜ YAKALANDI'

Akaryakıt kaçakçılarına da göz açtırılmadığını belirten Bakan Bolat, "Gerek tankerler gerekse gemilerle kaçırılmaya çalışılan 3 bin 29 ton kaçak akaryakıt ele geçirilmiştir. Geçen yıla göre miktar bazında yüzde 120'lik bir artış vardır. Risk analizi çalışmaları, alınan ihbarlar ve genel kontroller kapsamında, gümrük kapılarında ve ülke içerisinde rutin, müştereken ve operasyonel denetimler yaparak 2024 yılında 2 bin 173 olayda 917 milyon TL değerinde tütün mamulü yakalaması gerçekleştirdik. Sanki sigaraya göre masum bir alternatifmiş gibi sunulmaya çalışılan kaçak elektronik sigara alanında da yasa dışı ticaret yakalamalarımız da bu yılda devam etmiştir. ve 2024'te 469 milyon lira değerinde, 5 milyon 952 bini aşan elektronik sigara cihazı ve aksamı ele geçirilmiştir. Gıda turundaki yakalamalarda ise 2024 yılında miktar bazında yüzde 875'lik, değer bazında ise yüzde 630'luk bir artışla 1,5 milyar lira değerinde, 50 bin tonluk kaçak yakalama gerçekleştirilmiştir. Tarihi eserler, doğal ve kültürel varlıklarda da yakalamalar, olay sayısında yüzde 116, yakalama miktarında yüzde 481 oranında, değerde ise yüzde 322 oranında bir artış sağlayarak 5,6 milyon TL'nin üzerinde olmuştur" dedi.

'5 MİLYON BİNEK ARAÇ KONTROL EDİLDİ'

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ve Gümrükler Genel Müdürlüğü bünyesinde 16 bin 300 civarında personelin görev yaptığı belirten Bolat, "Personelimizle 2024 yılında; 176 milyon yolcu, 8,1 milyon konteyner, 886 bin uçak, 106 bin gemi, 5,1 milyon TIR ve 5 milyon binek aracın gümrük kontrol işlemlerini tamamladığımızı belirtmek isterim. İç piyasa dengesinin korunması, vatandaşlarımızın haklarının savunulması konusunda taviz vermeden mücadele edeceğiz" dedi.